Spalletti operato per una frattura della clavicola, ma domani sarà in panchina contro Liverpool (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luciano Spalletti è stato operato ieri a Milano a seguito della rottura di una clavicola riportata in un incidente avvenuto domenica mattina mentre si recava nel Centro Tecnico di Castel Volturno. I dettagli di quanto è accaduto sono stati raccontati dallo stesso allenatore del Napoli durante la conferenza stampa di presentazione della partita di Champions contro il Liverpool in programma domani sera al Maradona. ”Avvertivo dolore – ha spiegato il tecnico – ed allora è stata fatta una radiografia e si è scoperto che avevo subito la frattura della clavicola. Lo staff sanitario si è messo in contatto con il primario della Traumatologia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lucianoè statoieri a Milano a seguitorottura di unariportata in un incidente avvenuto domenica mattina mentre si recava nel Centro Tecnico di Castel Volturno. I dettagli di quanto è accaduto sono stati raccontati dallo stesso allenatore del Napoli durante la conferenza stampa di presentazionepartita di Championsilin programmasera al Maradona. ”Avvertivo dolore – ha spiegato il tecnico – ed allora è stata fatta una radiografia e si è scoperto che avevo subito la. Lo staff sanitario si è messo in contatto con il primarioTraumatologia ...

Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti operato a Milano alla clavicola nella giornata di ieri, sarà regolarmente in panchina con il… - titty_napoli : RT @Napoli_Report: #Spalletti stamattina non era in campo a guidare l’allenamento. Ha riportato una frattura alla clavicola dopo una caduta… - ansacalciosport : Spalletti operato per frattura della clavicola. Intervento a Milano, ma domani sarà in panchina contro Liverpool |… - ninoBertolino : RT @CorSport: #Napoli, #Spalletti operato alla clavicola: in conferenza con il tutore ?? -