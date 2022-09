Ricatto di Putin, prezzo del gas alle stelle. Mosca: via le sanzioni o niente metano (Di martedì 6 settembre 2022) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è tornato a minacciare: via le sanzioni o niente più gas. L’Europa più vicina a decidere di mettere un tetto al prezzo: venerdì il vertice straordinario a Bruxelles Leggi su corriere (Di martedì 6 settembre 2022) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è tornato a minacciare: via lepiù gas. L’Europa più vicina a decidere di mettere un tetto al: venerdì il vertice straordinario a Bruxelles

