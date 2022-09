Quando non ho tempo preparo questa meraviglia | Solo 4 ingredienti e senza farina! (Di martedì 6 settembre 2022) Un dolce veloce da preparare prima di subito è la torta morbida al cocco. Questo dolce perfetto da servire a degli ospiti improvvisi si potrà realizzare in pochissimi minuti. Nella ricetta da seguire non troveremo nemmeno un grammo di burro e sarà soffice come una nuvola e dolce grazie all’essenza di vaniglia. Diventerà uno dei dolci preferiti di tutta la famiglia. Vedrai: lo mangerete in un sol boccone! Torta morbida al cocco: ingredienti. Per preparare l’impasto della torta occorrono i seguenti ingredienti: 150 gr di zucchero 8 gr di lievito in polvere 300 gr di cocco grattugiato 300 ml di panna liquida 3 uova 1 cucchiaino di essenza di vaniglia Sale un pizzico Decoriamo il dolce con: Zucchero a velo Preparazione. Andiamo ad aprire le uova in una ciotola per poi aggiungere un pizzico di sale e mescolare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 settembre 2022) Un dolce veloce da preparare prima di subito è la torta morbida al cocco. Questo dolce perfetto da servire a degli ospiti improvvisi si potrà realizzare in pochissimi minuti. Nella ricetta da seguire non troveremo nemmeno un grammo di burro e sarà soffice come una nuvola e dolce grazie all’esdi vaniglia. Diventerà uno dei dolci preferiti di tutta la famiglia. Vedrai: lo mangerete in un sol boccone! Torta morbida al cocco:. Per preparare l’impasto della torta occorrono i seguenti: 150 gr di zucchero 8 gr di lievito in polvere 300 gr di cocco grattugiato 300 ml di panna liquida 3 uova 1 cucchiaino di esdi vaniglia Sale un pizzico Decoriamo il dolce con: Zucchero a velo Preparazione. Andiamo ad aprire le uova in una ciotola per poi aggiungere un pizzico di sale e mescolare ...

