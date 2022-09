Orsa morta durante intervento di routine in Trentino. L'associazione animalista Oipa: 'Siate maledetti' (Di martedì 6 settembre 2022) E' morta durante quello che sarebbe dovuto essere un intervento di routine. L' Orsa F43 , da tempo monitorata da una squadra di veterinari in Val di Concei , la notte scOrsa è stata sottoposta ad un ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022) E'quello che sarebbe dovuto essere undi. L'F43 , da tempo monitorata da una squadra di veterinari in Val di Concei , la notte scè stata sottoposta ad un ...

RaiNews : L'orsa F43 è morta in Val di Concei nella zona di Ledro, in Trentino, durante un intervento di routine per la sosti… - fattoquotidiano : Trentino, è morta in val di Ledro l’orsa F43: è deceduta durante le operazioni per la sostituzione del suo radiocol… - greenMe_it : È morta l’orsa F43 durante la cattura per la sostituzione del radiocollare - GabriellaPremo1 : RT @lazampa: L’orsa F43 morta durante la cattura in Trentino. Gli animalisti: “Come è possibile che gli orsi vengano gestiti così?” @fulvio… - la_kuzzo : RT @LaStampa: L’orsa F43 morta durante la cattura in Trentino. Gli animalisti: “Come è possibile che gli orsi vengano gestiti così?” @fulvi… -