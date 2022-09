“Lo hanno notato tutti”. Elisa, il gesto inaspettato per Emma Marrone dopo la morte del padre (Di martedì 6 settembre 2022) Emma Marrone ha perso il papà Rosario: aveva 66 anni ed è stato il primo ad accorgersi dell’enorme talento della figlia. Rosario Marrone è morto ad Aradeo in provincia di Lecce e la figlia lo ha voluto ricordare sui social con un breve messaggio, ma allo stesso tempo intenso e pieno di dolore: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Emma Marrone era particolarmente legata al padre: era stato lui a trasmetterle la passione per la musica, inserendola già all’età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. A stretto giro sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza a Emma Marrone da parte di colleghi e amici. Si segnala quello di Stefano De Martino che in passato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022)ha perso il papà Rosario: aveva 66 anni ed è stato il primo ad accorgersi dell’enorme talento della figlia. Rosarioè morto ad Aradeo in provincia di Lecce e la figlia lo ha voluto ricordare sui social con un breve messaggio, ma allo stesso tempo intenso e pieno di dolore: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.era particolarmente legata al: era stato lui a trasmetterle la passione per la musica, inserendola già all’età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. A stretto giro sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza ada parte di colleghi e amici. Si segnala quello di Stefano De Martino che in passato ...

