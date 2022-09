Icardi Galatasaray, la conferma dell’allenatore: «Vogliamo chiudere il prima possibile» (Di martedì 6 settembre 2022) L’allenatore del Galatasaray Buruk ha confermato la stato avanzato della trattativa per acquistare Icardi Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ai media turchi ha confermato lo stato avanzato della trattativa per portare in Turchia Mauro Icardi. LA conferma – «Sì, Vogliamo chiudere il prima possibile l’acquisto di Mauro Icardi e quello di Kahn Ayhan del Sassuolo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) L’allenatore delBuruk hato la stato avanzato della trattativa per acquistareOkan Buruk, allenatore del, ai media turchi hato lo stato avanzato della trattativa per portare in Turchia Mauro. LA– «Sì,ill’acquisto di Mauroe quello di Kahn Ayhan del Sassuolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

