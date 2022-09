Giudice Sportivo, la decisione: Milan multato per lancio di bottigliette (Di martedì 6 settembre 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto le decisioni del Giudice Sportivo: Milan multato di cinquemila euro Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 settembre 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto le decisioni deldi cinquemila euro

laziopress : Giudice sportivo, squalificato per un turno Cataldi: multata la Lazio - radiosei : #Lazio-arbitri, le conseguenze. Multa e squalifica per Cataldi: le decisioni del Giudice Sportivo - uslivorno1915 : L'Us Livorno comunica che Us Livorno-Sangiovannese, seconda giornata di Serie D girone E, in programma domenica 11… - PianetaMilan : Giudice Sportivo, la decisione: @acmilan multato per lancio di bottigliette #ACMilan #Milan #SempreMilan - teladoiotokyo : Serie A ? Giudice Sportivo: ammonizione ed ammenda per Lorenzo Pellegrini: La Lega Serie A ha rilasciato il comunic… -