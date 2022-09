Gf Vip, Alessandro Cecchi Paone dopo essere stato paparazzato con il 26enne Simone svela: “Mi ha cercato lui su Instagram e…” (Di martedì 6 settembre 2022) Alessandro Cecchi Paone sta vivendo una nuova storia d’amore con un misterioso giovane di nome Simone. Settimana scorsa, i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi, durante una gita in barca insieme ad amici e a proposito della loro relazione, il giornalista aveva rivelato: E’ una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi. Le tenere foto dei due uomini intenti a scambiarsi tenerezze e dolci baci hanno fatto il giro del web. Ma come è nata la ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 settembre 2022)sta vivendo una nuova storia d’amore con un misterioso giovane di nome. Settimana scorsa, i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi, durante una gita in barca insieme ad amici e a proposito della loro relazione, il giornalista aveva rivelato: E’ una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi. Le tenere foto dei due uomini intenti a scambiarsi tenerezze e dolci baci hanno fatto il giro del web. Ma come è nata la ...

