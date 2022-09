glooit : Figc anticipa le spese per gli arbitri regionali e provinciali leggi su Gloo - Maracanasport : RT @FIGC: La FIGC anticipa le spese agli arbitri regionali e provinciali - SipontinaPrenci : RT @FIGC: La FIGC anticipa le spese agli arbitri regionali e provinciali - FIGC : La FIGC anticipa le spese agli arbitri regionali e provinciali -

Agenzia ANSA

Proprio per questo, lasi è fatta carico di liquidare a 1.810 arbitri un anticipo delle spese che sosterranno, per un importo vicino ai 300 mila euro. Un'iniziativa che non ha precedenti e che, ...All'inizio del secondo periodo capitan Gori prende un palo su punizione ma il buon inizioil pareggio della Francia che segna su rigore con Santos Dias al 3', dopo che Josep Jr aveva ... Figc anticipa le spese per gli arbitri regionali e provinciali - Calcio ROMA, 06 SET - La Figc ha completato l'erogazione degli anticipi delle spese di arbitri e assistenti, incaricati di dirigere partite del Settore Giovanile e Scolastico o della Lega Nazionale Dilettant ...Continua la carenza di arbitri nel mondo del calcio dilettanti. In particolare mancano gli assistenti di linea e così per i campionati d’Eccellenza e di Promozione sarà di nuovo necessario anticipare ...