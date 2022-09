**Energia: Salvini, 'vediamoci domani con altri leader e firmiamo impegno contro aumenti'** (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Ai segretari degli altri partiti dico, domani ci vediamo a Roma e firmiamo un impegno comune per bloccare immediatamente gli aumenti di luce e gas". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Ai segretari deglipartiti dico,ci vediamo a Roma euncomune per bloccare immediatamente glidi luce e gas". Lo ha detto Matteoa radio Capital.

