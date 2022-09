Crisi del gas, è caccia al pellet: ma è sostenibile? (Di martedì 6 settembre 2022) Le famiglie italiane saranno costrette a fare i conti con rincari e rinunce questo autunno. L’Istat ha rilevato un aumento del tasso di inflazione che si attesta ad agosto al +8,4% su base annua. Rimini si attesta su alcuni decimali in meno, ma in ogni caso si tratta del dato più elevato dal 1985. Questi rincari colpiscono in maniera disuguale le persone e le famiglie, aumentando le disparità e le disuguaglianze a svantaggio delle fasce meno abbienti e più fragili. Uno dei fronti “più caldi” sarà il riscaldamento: i costi per le famiglie aumenteranno di 49% per il gasolio riscaldamento, 62% per il gas in regime di maggior tutela e 99% per il pellet. Quanto peseranno i rincari Con l’arrivo dell’inverno, è tempo di pensare alle spese per il riscaldamento. Se il vostro impianto è alimentato a gas metano, Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Le famiglie italiane saranno costrette a fare i conti con rincari e rinunce questo autunno. L’Istat ha rilevato un aumento del tasso di inflazione che si attesta ad agosto al +8,4% su base annua. Rimini si attesta su alcuni decimali in meno, ma in ogni caso si tratta del dato più elevato dal 1985. Questi rincari colpiscono in maniera disuguale le persone e le famiglie, aumentando le disparità e le disuguaglianze a svantaggio delle fasce meno abbienti e più fragili. Uno dei fronti “più caldi” sarà il riscaldamento: i costi per le famiglie aumenteranno di 49% per il gasolio riscaldamento, 62% per il gas in regime di maggior tutela e 99% per il. Quanto peseranno i rincari Con l’arrivo dell’inverno, è tempo di pensare alle spese per il riscaldamento. Se il vostro impianto è alimentato a gas metano, Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha ...

