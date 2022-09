Caro gas, Zorzoli: “Tetto al prezzo di quello russo? Inutile. Agire sulla speculazione al Ttf di Amsterdam”. Paganetto: “I Paesi Ue facciano un gruppo d’acquisto” (Di martedì 6 settembre 2022) “Penso che dal vertice europeo arriverà un’aspirina, che va bene per il raffreddore ma non basta se hai la broncopolmonite. quello che davvero servirebbe è un intervento sul mercato Ttf di Amsterdam: quando c’è un eccesso di rialzo le contrattazioni dei future sul gas andrebbero sospese, come avviene per i titoli su tutte le Borse. Ma non si farà perché l’Olanda guadagna da questa sitruazione”. Giovanni Battista Zorzoli, presidente dell’Associazione italiana degli economisti dell’energia, ex nuclearista convertito alle rinnovabili, è convinto che la soluzione alla crisi che sta travolgendo industria e famiglie europee possa venire solo dalle Ue. Ma allo stesso tempo è decisamente pessimista sull’esito della riunione straordinaria dei ministri dell’Energia in calendario per venerdì. Più cauto Luigi Paganetto, professore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Penso che dal vertice europeo arriverà un’aspirina, che va bene per il raffreddore ma non basta se hai la broncopolmonite.che davvero servirebbe è un intervento sul mercato Ttf di: quando c’è un eccesso di rialzo le contrattazioni dei future sul gas andrebbero sospese, come avviene per i titoli su tutte le Borse. Ma non si farà perché l’Olanda guadagna da questa sitruazione”. Giovanni Battista, presidente dell’Associazione italiana degli economisti dell’energia, ex nuclearista convertito alle rinnovabili, è convinto che la soluzione alla crisi che sta travolgendo industria e famiglie europee possa venire solo dalle Ue. Ma allo stesso tempo è decisamente pessimista sull’esito della riunione straordinaria dei ministri dell’Energia in calendario per venerdì. Più cauto Luigi, professore ...

