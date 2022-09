Can Yaman imbarazza Francesca Chillemi, eccessiva la sua difesa (Di martedì 6 settembre 2022) Tante volte il gossip ha ipotizzato che tra Can Yaman e Francesca Chillemi ci fosse qualcosa in più di un rapporto di lavoro e di un’amicizia ma i fatti hanno sempre smentito tutto. Sembra però che le fan di Can Yaman non apprezzino molto le presenze femminili accanto al loro idolo o forse l’istinto di protezione dell’attore turco nei confronti di Francesca Chillemi questa volta è stato eccessivo. L’ex Miss Italia e si è infatti imbarazzata per le parole del collega, pur sapendo che le ha dette con tutto la stima e l’affetto possibili. E’ alla Mostra del Cinema di Venezia e durante l’intervista a DopoCinema che Can ha parlato del loro rapporto chiedendo a tutte di volere bene a Francesca e spiegando i motivi del suo discorso. Can ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 settembre 2022) Tante volte il gossip ha ipotizzato che tra Canci fosse qualcosa in più di un rapporto di lavoro e di un’amicizia ma i fatti hanno sempre smentito tutto. Sembra però che le fan di Cannon apprezzino molto le presenze femminili accanto al loro idolo o forse l’istinto di protezione dell’attore turco nei confronti diquesta volta è stato eccessivo. L’ex Miss Italia e si è infattita per le parole del collega, pur sapendo che le ha dette con tutto la stima e l’affetto possibili. E’ alla Mostra del Cinema di Venezia e durante l’intervista a DopoCinema che Can ha parlato del loro rapporto chiedendo a tutte di volere bene ae spiegando i motivi del suo discorso. Can ...

SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - Cosmopolitan_IT : Vi aspettiamo! - astrid_canyaman : RT @MedInfinityIT: Non vediamo l’ora di farvi conoscere la storia di Viola… ?? Francesca Chillemi e Can Yaman vi aspettano prossimamente, i… - MariannaCardini : Francesco Demir sta arrivando Siamo impazienti di conoscere il nuovo personaggio di Can Yaman e tutti i personaggi… -