Bologna | esonerato Mihajlovic | è caccia al sostituto | tre nomi in corsa

(Di martedì 6 settembre 2022) E’ finita la storia tra Sinisae il, l’allenatore è stato. Il tecnico serbo paga un inizio di stagione negativo, in 5 partite ha conquistato appena 3 punti e la situazione di classifica è molto delicata. In particolar modo sono state deludenti le prestazioni contro Spezia, Salernitana e Verona, sconfitte anche contro Milan e Lazio. E’ andata in scena una riunione con i vertici delalla presenza di Fenucci, il dt Sartori e il ds Di Vaio.non si è dimesso e ilha deciso così di esonerarlo. La squadra sarà momentaneamente guidata dal tecnico della Primavera Vigiani. E’a tre per il: Thiago Motta, Paulo Sousa e Ranieri. L'articolo CalcioWeb.

