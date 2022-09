Birra gratis a chi ha subito aumenti sulla bolletta di luce e gas del 50%. L’iniziativa di un pub napoletano (Di martedì 6 settembre 2022) Birra gratis ai clienti che mostreranno una bolletta di luce o gas aumentata almeno del 50% rispetto a quella dello scorso anno. E’ la provocazione dei gestori di una paninoteca di Napoli che, pur riconoscendosi anche loro “vittime dei rincari”, hanno deciso di andare controcorrente rispetto ai ripetuti appelli lanciati dai ristoratori italiani. “Potremmo fare come gli altri – raccontano Nicola e Alfonso Ferraioli del pub ‘Targato Na’ – e pubblicare i rincari subiti in meno di un mese dall’apertura del nostro locale per le utenze e rincorrere la facile polemica mediatica. Invece no, sappiamo che il problema è comune tanto ai ristoratori quanto agli operai, ai professionisti, ai disoccupati, ai pensionati e alle casalinghe. Ed è per questo che abbiamo deciso di offrire il primo giro a chi porta le sue bollette di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022)ai clienti che mostreranno unadio gas aumentata almeno del 50% rispetto a quella dello scorso anno. E’ la provocazione dei gestori di una paninoteca di Napoli che, pur riconoscendosi anche loro “vittime dei rincari”, hanno deciso di andare controcorrente rispetto ai ripetuti appelli lanciati dai ristoratori italiani. “Potremmo fare come gli altri – raccontano Nicola e Alfonso Ferraioli del pub ‘Targato Na’ – e pubblicare i rincari subiti in meno di un mese dall’apertura del nostro locale per le utenze e rincorrere la facile polemica mediatica. Invece no, sappiamo che il problema è comune tanto ai ristoratori quanto agli operai, ai professionisti, ai disoccupati, ai pensionati e alle casalinghe. Ed è per questo che abbiamo deciso di offrire il primo giro a chi porta le sue bollette di ...

