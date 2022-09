Amadeus per i suoi 60 anni festeggia con la torta dell’Inter (Di martedì 6 settembre 2022) Amadeus ha spento le candeline per i suoi 60 anni e non ha rinunciato, nemmeno stavolta, ad una torta con i colori della sua squadra del cuore. E’ rimasto fedele anche di fronte allo sfortunato esito del derby Milano-Inter di ieri, sabato 3 settembre, che ha visto trionfare i milanisti per 3 a 2. E Leggi su people24.myblog (Di martedì 6 settembre 2022)ha spento le candeline per i60e non ha rinunciato, nemmeno stavolta, ad unacon i colori della sua squadra del cuore. E’ rimasto fedele anche di fronte allo sfortunato esito del derby Milano-Inter di ieri, sabato 3 settembre, che ha visto trionfare i milanisti per 3 a 2. E

RaiRadio2 : 60 anni oggi per #Amadeus ?? Tantissimi auguri! #4settembre #RaiRadio2 - quantapacevuoi : RT @ellemma_: nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare l' infossamento che ha amadeus per blanchit0 e mahm00d - MartyRockstar : @Cinguetterai E nel frattempo i giovani talenti senza raccomandazione vedranno l'Arena solo in TV... Eh ma Amadeus… - ryuqvaza : Amadeus che seleziona gli artisti per la serata dei duetti - Cloudlesss_ : Amadeus che obbliga rkomi a saltellare con lui per l'ariston -