Allegri: “Psg più forte, ma dobbiamo essere contenti. Milik e Vlahovic? Li vedo così” (Di martedì 6 settembre 2022) La Juventus questa sera esce con non pochi rimpianti dal Parco dei Principi, consapevole di sé stessa e dei propri mezzi, nonostante la manifesta superiorità del Paris Saint Germain vuoi per motivazioni meramente tecniche, ma anche tattiche, numericamente infatti i campioni di Francia avevano una rosa molto più profonda rispetto ad Allegri. Proprio il tecnico toscano ha parlato ai microfoni di Sky Sport Psg Juventus AllegriSiamo rammaricati per il risultato, soprattutto per le occasioni. Con queste grandi squadre bisogna essere più attenti, nonostante questo i ragazzi sono stati bravi. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi ed abbiao creato più gioco, soprattutto a sinistra da dove è nato il gol. Dusan ed Arek hanno fatto bene. Ad un certo punto il polacco era un po’ stanco, per questo ho dovuto mettere Locatelli per avere ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) La Juventus questa sera esce con non pochi rimpianti dal Parco dei Principi, consapevole di sé stessa e dei propri mezzi, nonostante la manifesta superiorità del Paris Saint Germain vuoi per motivazioni meramente tecniche, ma anche tattiche, numericamente infatti i campioni di Francia avevano una rosa molto più profonda rispetto ad. Proprio il tecnico toscano ha parlato ai microfoni di Sky Sport Psg JuventusSiamo rammaricati per il risultato, soprattutto per le occasioni. Con queste grandi squadre bisognapiù attenti, nonostante questo i ragazzi sono stati bravi. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi ed abbiao creato più gioco, soprattutto a sinistra da dove è nato il gol. Dusan ed Arek hanno fatto bene. Ad un certo punto il polacco era un po’ stanco, per questo ho dovuto mettere Locatelli per avere ...

forumJuventus : #PSGJuve, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri sceglie il 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco. I francesi con Me… - romeoagresti : #Allegri: “Di #Paredes non penso niente, perché è un giocatore del PSG”. - Paolo_Bargiggia : Sei l'allenatore di un grande club come la @juventusfc e fai una dichiarazione simile? Nemmeno allenasse una squad… - junews24com : Infortunati Juve, Allegri annuncia: «Ci saranno al ritorno con il Psg» - - alb_can : @racksonfra @umbasdeez @realvarriale @juventusfc @PSG_inside @KMbappe @gigiodonna1 La causa del ritorno di Allegri ?? -