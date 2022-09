4 passaggi essenziali per il successo del content marketing (Di martedì 6 settembre 2022) Il content marketing è una strategia basata sulla creazione, pubblicazione e distribuzione di contenuti rilevanti e di valore. Attraverso questa strategia si vuole raggiungere un pubblico specifico, incentivandolo a compiere determinate azioni volte alla vendita. Il content marketing è una componente determinante da considerare durante la stesura di un piano di crescita sostenibile e a lungo termine: per questo è importante non trascurare quattro passaggi chiave che rendono un piano efficace. Questi passaggi sono: stabilire obiettivi di business precisi e misurabili conoscere il proprio pubblico definire un chiaro buyer’s journey educare i lettori Approfondiamoli singolarmente. Stabilire obiettivi di business precisi e misurabili Per sviluppare una strategia di ... Leggi su pantareinews (Di martedì 6 settembre 2022) Ilè una strategia basata sulla creazione, pubblicazione e distribuzione di contenuti rilevanti e di valore. Attraverso questa strategia si vuole raggiungere un pubblico specifico, incentivandolo a compiere determinate azioni volte alla vendita. Ilè una componente determinante da considerare durante la stesura di un piano di crescita sostenibile e a lungo termine: per questo è importante non trascurare quattrochiave che rendono un piano efficace. Questisono: stabilire obiettivi di business precisi e misurabili conoscere il proprio pubblico definire un chiaro buyer’s journey educare i lettori Approfondiamoli singolarmente. Stabilire obiettivi di business precisi e misurabili Per sviluppare una strategia di ...

