Torino Lecce LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 5 settembre 2022) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Lecce si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. sintesi Torino Lecce 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Lecce 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Allo stadio Olimpico Grande, ilvalido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra, risultato,Allo stadio Olimpico Grandesi affrontano nelvalido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23.0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE ...

tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, intanto alza il ritmo ?? Toro, notte per sognare ?? Il rosso vero è Pecco… - TorinoFC_1906 : ????? Curva Maratona sold out per Torino-Lecce di questa sera! Biglietti disponibili negli altri settori. Casse dell… - TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ??Lecce ?Ore 20:45 ??Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoLecce - TrumpLockz : RT @HU_Capper: 9/5 Soccer: ???? Salernitana/Empoli o2.5 -102 ???? Empoli +0.25 -115 ???? Torino/Lecce u2.5 -120 ???? Valladolid -0.25 -108 - VoceGiallorossa : ?@TorinoFC_1906, Juric non va in panchina con il @OfficialUSLecce per una polmonite #ASRoma #Vocegiallorossa… -