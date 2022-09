Supplenze scuola 2022 | ancora 200mila cattedre vuote? Le cifre

jackfollasb : Anche quest’anno la scuola è a corto di insegnanti - Il Post - zero_hattori : @shoganaki Interessante ?? Ora il pomeriggio leggo tutto il giorno e la notte prima di dormire e la mattina prima de… - il_Conte78 : RT @ilpost: Anche quest’anno la scuola è a corto di insegnanti - gravitazeroeu : RT @ilpost: Anche quest’anno la scuola è a corto di insegnanti - ValentinaFascia : RT @ilpost: Anche quest’anno la scuola è a corto di insegnanti -

2022: ancora 200mila cattedre vuote Le cifre: con l'inizio del nuovo anno scolastico si torna a parlare di cattedre vuote , cioè dei posti da insegnante che ......saranno effettuate ulteriori immissioni in ruolo per ulteriori 2.400 posti e quanto alle... e 110 milioni per il piano4.0 che permetterà di progettare nuovi ambienti di apprendimento ...Oggi per gli studenti dell’Alto Adige suonerà la prima campanella, tornano le polemiche, ma il ministro Bianchi rassicura, scuola al via con tutti i prof in classe ...I l rientro a scuola per il 2022/23 è alle porte: a parte gli studenti altoatesini, già in classe, per tutti gli altri i cancelli si apriranno settimana prossima, prevalentemente tra il 12 (Lombardia) ...