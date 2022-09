Serie A, Salernitana-Empoli 2-2: i gol (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Termina sul punteggio di 2-2, il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Salernitana ed Empoli, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Al vantaggio degli ospiti con Satriano al 31? replicano Mazzocchi al 39? e Dia al 61?. Di Lammers all’81’ il 2-2 finale. In classifica i granata salgono a quota 6 in decima posizione, mentre i toscani sono quindicesimi con 4 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Termina sul punteggio di 2-2, il posticipo della quinta giornata diA traed, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Al vantaggio degli ospiti con Satriano al 31? replicano Mazzocchi al 39? e Dia al 61?. Di Lammers all’81’ il 2-2 finale. In classifica i granata salgono a quota 6 in decima posizione, mentre i toscani sono quindicesimi con 4 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

