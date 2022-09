Serie A: dopo 5 giornate regna sovrano l'equilibrio (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passate 5 giornate di Campionato ed una sensazione è palpabile negli occhi di tutti: non esiste un Padrone. Basta infatti guardare la classifica per capire che mai come quest’anno le cose sembrano essere ingarbugliate. Inter e Juventus, sotto inchiesta e bersagliate dalle critiche di tifosi ed esperti sono infatti a solo due punti dalla capolista (il tutto prima della partita dell’Atalanta che può staccare tutti, a sorpresa). E, analizzandole una per una, si scopre che tutte hanno qualcosa che funziona e qualcosa invece ancora da sistemare. Andiamo in sacro ordine di classifica: NAPOLI Cosa va: i nuovi acquisti stanno facendo benissimo. Basti pensare a Kvaratskhelia, il georgiano già idolo dei partenopei e capace di far dimenticare Lorenzo Insigne. Cosa non va: il pareggio con il Lecce dimostra che come in passato la squadra ha la tendenza a sprecare troppi punti ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passate 5di Campionato ed una sensazione è palpabile negli occhi di tutti: non esiste un Padrone. Basta infatti guardare la classifica per capire che mai come quest’anno le cose sembrano essere ingarbugliate. Inter e Juventus, sotto inchiesta e bersagliate dalle critiche di tifosi ed esperti sono infatti a solo due punti dalla capolista (il tutto prima della partita dell’Atalanta che può staccare tutti, a sorpresa). E, analizzandole una per una, si scopre che tutte hanno qualcosa che funziona e qualcosa invece ancora da sistemare. Andiamo in sacro ordine di classifica: NAPOLI Cosa va: i nuovi acquisti stanno facendo benissimo. Basti pensare a Kvaratskhelia, il georgiano già idolo dei partenopei e capace di far dimenticare Lorenzo Insigne. Cosa non va: il pareggio con il Lecce dimostra che come in passato la squadra ha la tendenza a sprecare troppi punti ...

