Roma, cerca di mettere a segno un "colpo" in ospedale: beccato con il pc appena rubato (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha cercato di rubare un pc all'ospedale Gemelli. Il tentativo di furto È successo due giorni fa, un 36enne originario di Manduria in Puglia è salito al quarto piano del nosocomio capitolino, nel reparto di oculistica, e ha cercato di prendere un computer dell'ospedale. Sorpreso dalla Polizia Non deve essere passato inosservato il 36enne che in breve si è trovato di fronte gli agenti di Polizia che hanno chiesto spiegazioni. Non solo l'uomo non aveva alcuna spiegazione che chiarisse la motivazione per la quale era in possesso di quel pc, ma è risultato essere anche una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine sempre per reati contro il patrimonio. A seguito di perquisizione personale, poi, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. Per il 36enne è scattata la denuncia a piede libero per furto

