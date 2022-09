Roma, 14enne incinta per due volte: 'Violentata dal mio ex 17enne romeno, mi minacciava inviando video agli amici' (Di lunedì 5 settembre 2022) Una storia dai risvolti alquanto raccapriccianti. Prima l'aborto, poi la gravidanza forzata. E' quanto successo ad una ragazza 14enne Romana che, per lungo tempo, ha subìto molte umiliazioni da parte ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) Una storia dai risvolti alquanto raccapriccianti. Prima l'aborto, poi la gravidanza forzata. E' quanto successo ad una ragazzana che, per lungo tempo, ha subìto molte umiliazioni da parte ...

