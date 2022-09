Psg-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Inizierà dal Parco dei Principi di Parigi il cammino europeo della Juventus in questa stagione 2022/2023. I bianconeri, reduci dal sofferto pareggio per 1-1 in campionato contro la Fiorentina, faranno visita martedì 6 settembre alle 21... Leggi su europa.today (Di lunedì 5 settembre 2022) Inizierà dal Parco dei Principi di Parigi il cammino europeo dellain questa stagione 2022/2023. I bianconeri, reduci dal sofferto pareggio per 1-1 in campionato contro la Fiorentina, faranno visita martedì 6 settembre alle 21...

forumJuventus : #PSGJuve, domani ore 20,45. GdS: 'Allegri recupera Rabiot. Di Maria e Paredes non sono al top ma vogliono esserci a… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, manca ancora l’intesa per #Paredes - GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - pazzamentejuve : VIGILIA PSG-JUVE 05/09/2022 11:00 - Allenamento PSG 11:15 - Allenamento Juventus 17:45 - Conferenza stampa Galti… - ZonaBianconeri : RT @AleTanzini: Credetemi, ha più paura il #PSG della #Juventus che la #Juventus del #PSG ?? #PSGJUV #ParisJuventus -