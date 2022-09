Orribile notizia per Rocio Munoz Morales | purtroppo non poteva succedere di peggio

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 5 settembre 2022)è la madrina del Festival del Cinema di Venezia 2022. Una scelta ponderata che, a quanto pare, non è piaciuta a molti. Come mai? I grandi eventi del mondo dello spettacolo rappresentano sempre l’occasione migliore per incontri, interviste, chiacchierate informali e polemiche. Non possono mai mancare, sono il sale di ogni grande manifestazione.-Altra.it-(Fonte: Google)Quando non ci sono se ne creano ad arte, perché come recita il famoso adagio: “Non importa se bene o male, purché se ne parli“. Il Festival del Cinema di Venezia 2022 non può certo rappresentare un’eccezione ed infatti, a poche ore dal suo inizio ecco, puntuale, soffiare sul Lido una brezza polemica che riguarda proprio lei, la madrina: ...