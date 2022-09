Monza-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Monza ospita l'Atalanta all'U-Power Stadium, dopo la sconfitta per 3-0 nell'infrasettimanale contro la Roma. L'Atalanta,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilospita l'all'U-Power Stadium, dopo la sconfitta per 3-0 nell'infrasettimanale contro la Roma. L',...

Atalanta_BC : ?? I nostri convocati per la trasferta di Monza! ?? Our travelling squad for #MonzaAtalanta! Presented by… - deatoffees : Stasera #Atalanta proverà la mini fuga a Monza,la differenza tra i primi incontri e questo con i brianzoli è sicura… - TotoeCalcio : #Classifica #Calcio #SerieA. Giornata 5 (quasi). #Milan e #Napoli si riprendono provvisoriamente il comando della c… - Torrenapoli1 : SERIE A Napoli e Milan vincono scontri diretti e vanno in testa alla classifica Potrebbero essere superate dall’At… - tuttoatalanta : L'Atalanta perde due attaccanti. A Monza a caccia del primato solitario senza Zapata e Muriel… -