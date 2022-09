Milan | Leao aspetta il rinnovo | la richiesta

(Di lunedì 5 settembre 2022) E’ da pochi giorni terminato il calciomercato e tutte le squadre ora possono concentrarsi al 100% sul campo da gioco. In questa quinta giornata di Serie A abbiamo assistito a tre big match uno di fila all’altro che hanno reso il sabato una giornata scoppiettante. Per quanto riguarda il, la squadra di Stefano Pioli ha battuto l’Inter nel Derby della Madonnina dominando dall’inizio alla fine e trovando tre gol di pregevole fattura. Il protagonista indiscusso del match è stato, senza ombra di dubbio, Rafael. Il portoghese ormai sta diventando davvero incontenibile per le difese del nostro campionato e contro l’Inter è riuscito a trovare i suoi primi due gol nel derby.Per quanto riguarda Rafael, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello ...

CB_Ignoranza : IL MILAN HA VINTO IL PRIMO DERBY DELLA STAGIONE ???? Dopo 90 minuti di battaglia, di un'intensità che non vediamo s… - Eurosport_IT : IL DERBY È DEL MILAN! ??? Leao strapazza l'Inter e consegna ai rossoneri il primo scontro dell'anno con i cugini: d… - tvdellosport : ??Forse il miglior Milan dell’era Pioli. Forse la peggiore Inter dell’era Inzaghi. Ecco perché questo… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, il rinnovo di Leao è una priorità. Mendes ha rifiutato la proposta da 6 mln: ne servono 7,5 - milan_passione : @Zoroback_023 @wazzaCN Va detto che Leao aveva già approcciato bene la partita, dire che da lì inizia ha giocare seriamente è un’invenzione -

Nonostante ciò, alla fine lo scudetto l'ha vinto il. Allo stesso modo quest'anno l'Inter può ... Trascinati da, Maignan, Theo Hernandez e Tonali . Questi ultimi due si sono però resi ...voto 9 : Una risposta a tutti gli scettici: questo Diavolo fa paura e non intende fermarsi ... Il protagonista assoluto è può, che spacca la difesa avversaria, regalando il Derby a Pioli. Una ...Quando Gigio Donnarumma ha deciso di lasciare il Milan a parametro zero, in molti credevano che sarebbe stato molto difficile per i rossoneri sostituirlo. Poi Mike Maignan ha stupito tutti. La partenz ...Intervenuto nel suo "Cappuccino con Sconcerti", il giornalista ha parlato della Juve di Allegri: i bianconeri hanno grossi problemi ...