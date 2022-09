MATTINO CINQUE: PANICUCCI, VECCHI E QUELLA FORMULA DI INVARIATO SUCCESSO (Di lunedì 5 settembre 2022) Lunedì 5 settembre 2022, alle 8.40 circa, su Canale 5, al via la nuova edizione di MATTINO CINQUE News, il programma targato VideoNews e condotto da Federica PANICUCCI e Francesco VECCHI. Dopo la lunga galoppata di Morning News con Simona Branchetti, oggi prende il via la nuova edizione di MATTINO CINQUE News. La trasmissione è realizzata e prodotta dalla testata giornalistica di VideoNews e va in onda dal 21 gennaio 2008. Nel corso degli anni si sono succeduti tanti volti tra i quali: Barbara D’Urso, Claudio Brachino, Paolo Del Debbio, Federico Novella… Fino alla coppia, ormai rodata da anni, formata da Federica PANICUCCI e Francesco VECCHI. La FORMULA non cambia: la prima parte è condotta da Francesco VECCHI che ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 settembre 2022) Lunedì 5 settembre 2022, alle 8.40 circa, su Canale 5, al via la nuova edizione diNews, il programma targato VideoNews e condotto da Federicae Francesco. Dopo la lunga galoppata di Morning News con Simona Branchetti, oggi prende il via la nuova edizione diNews. La trasmissione è realizzata e prodotta dalla testata giornalistica di VideoNews e va in onda dal 21 gennaio 2008. Nel corso degli anni si sono succeduti tanti volti tra i quali: Barbara D’Urso, Claudio Brachino, Paolo Del Debbio, Federico Novella… Fino alla coppia, ormai rodata da anni, formata da Federicae Francesco. Lanon cambia: la prima parte è condotta da Francescoche ...

