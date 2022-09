Lecce, Baroni: «Abbiamo avuto un calo fisico nella ripresa. Calendario? Le prossime sfide sono importanti» (Di lunedì 5 settembre 2022) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo avuto un calo fisico nella ripresa. Paghiamo le tre partite in una settimana. I cambi devono entrare meglio, la squadra ha perso compattezza e le distanze. Il Torino ci è stato superiore, sicuramente ci servirà come crescita». GOL – «Dobbiamo trovare le soluzioni per il gol. Ci arriviamo, creiamo ma dobbiamo essere più incisivi sotto porta. Situazione che si mettono a posto con il lavoro». COMPATTEZZA – «Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà iniziali. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Marco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino Marco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino. Le sue dichiarazioni: «un. Paghiamo le tre partite in una settimana. I cambi devono entrare meglio, la squadra ha perso compattezza e le distanze. Il Torino ci è stato superiore, sicuramente ci servirà come crescita». GOL – «Dobbiamo trovare le soluzioni per il gol. Ci arriviamo, creiamo ma dobbiamo essere più incisivi sotto porta. Situazione che si mettono a posto con il lavoro». COMPATTEZZA – «Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà iniziali. ...

