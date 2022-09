LA VITA IN DIRETTA: ALBERTO MATANO CHIAMA ADRIANA VOLPE PER APRIRE LA STAGIONE (Di lunedì 5 settembre 2022) La nuova edizione de “La VITA in DIRETTA”, la quarta condotta da ALBERTO MATANO, al via lunedì 5 settembre alle 17.05 su Rai 1, ripartirà dal suo rinnovato formato che ne ha fatto il programma leader nel pomeriggio televisivo. Un risultato dovuto anche al patto di fiducia e al dialogo costante che il conduttore ha stabilito con il pubblico. Una narrazione che attraversa la stretta attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. Un flusso informativo che va dalle breaking news alle inchieste di cronaca. Una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il telespettatore nel modo più completo e affidabile. Il cuore del racconto è rappresentato dagli inviati del programma che – come il conduttore ripete ogni giorno – sono “la nostra voce e i nostri occhi dove tutto accade in tempo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 settembre 2022) La nuova edizione de “Lain”, la quarta condotta da, al via lunedì 5 settembre alle 17.05 su Rai 1, ripartirà dal suo rinnovato formato che ne ha fatto il programma leader nel pomeriggio televisivo. Un risultato dovuto anche al patto di fiducia e al dialogo costante che il conduttore ha stabilito con il pubblico. Una narrazione che attraversa la stretta attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. Un flusso informativo che va dalle breaking news alle inchieste di cronaca. Una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il telespettatore nel modo più completo e affidabile. Il cuore del racconto è rappresentato dagli inviati del programma che – come il conduttore ripete ogni giorno – sono “la nostra voce e i nostri occhi dove tutto accade in tempo ...

