La vera storia del cartello di Starbucks che «non accetterà più pagamenti in contanti» (Di lunedì 5 settembre 2022) Trovare una foto condivisa sui social, ometterne il contesto (spesso non essendone a conoscenza) e attribuire “una parte al tutto”, come una sorta di sineddoche in chiave bufalesca. Uno spartito che conosciamo bene e che, spesso e volentieri, è alla base della condivisione compulsiva di notizie parziali, incomplete o del tutto false. E seguendo questo canovaccio, da alcun giorni si sta sollevando una polemica nei confronti della famosa catena statunitense di caffetterie (diffuse in tutto il mondo) Starbucks, accusata di aver deciso di interrompere la possibilità di accettare pagamenti in contanti. LEGGI ANCHE > Starbucks sta bloccando gli account Twitter di chi chiede un sindacato per i suoi lavoratori Tutto è partito da una foto raccolta da una catena di Sant’Antonio – uno dei maggiori veicoli di bufale e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022) Trovare una foto condivisa sui social, ometterne il contesto (spesso non essendone a conoscenza) e attribuire “una parte al tutto”, come una sorta di sineddoche in chiave bufalesca. Uno spartito che conosciamo bene e che, spesso e volentieri, è alla base della condivisione compulsiva di notizie parziali, incomplete o del tutto false. E seguendo questo canovaccio, da alcun giorni si sta sollevando una polemica nei confronti della famosa catena statunitense di caffetterie (diffuse in tutto il mondo), accusata di aver deciso di interrompere la possibilità di accettarein. LEGGI ANCHE >sta bloccando gli account Twitter di chi chiede un sindacato per i suoi lavoratori Tutto è partito da una foto raccolta da una catena di Sant’Antonio – uno dei maggiori veicoli di bufale e ...

