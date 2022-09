Infortunio Pogba, intervento riuscito: il comunicato sulle condizioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Paul Pogba è stato operato al menisco, e la Juventus dopo l’intervento ha emesso il comunicato ufficiale sulle condizioni del francese Paul Pogba è stato operato al menisco, e la Juventus dopo l’intervento ha emesso il comunicato ufficiale sulle condizioni del francese. La nota del club: «Questa sera Paul Pogba è stato operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. L’intervento chirurgico, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del Responsabile Sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Paulè stato operato al menisco, e la Juventus dopo l’ha emesso ilufficialedel francese Paulè stato operato al menisco, e la Juventus dopo l’ha emesso ilufficialedel francese. La nota del club: «Questa sera Paulè stato operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. L’chirurgico, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del Responsabile Sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positi… - DiMarzio : .@juventusfc, intervento riuscito per #Pogba - DiMarzio : #Juventus, allenamento in campo e con il pallone per il centrocampista francese ?? - junews24com : Infortunio Pogba: quali partite salta il centrocampista della Juve - - BroginiAlessio : Gestione dell'infortunio secondo me ai limiti dell'imbarazzo. Adesso Acciuga ci romperà le palle fin dopo i mondial… -