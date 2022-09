In viaggio: trailer e poster del documentario di Gianfranco Rosi sui viaggi di Papa Francesco (Di lunedì 5 settembre 2022) Materiali inediti nel documentario di Gianfranco Rosi sui viaggi di Papa Francesco In viaggio, presentato oggi Fuori Concorso alla Mostra di Venezia 2022. trailer e poster di In viaggio, di Gianfranco Rosi, che sarà presentato oggi a Venezia 2022, in Selezione Ufficiale Fuori Concorso, e arriverà al cinema dal 4 ottobre con 01 Distribution. Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco va a Lampedusa. Nel 2021 compie un importante viaggio in Medioriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato in Fuocoammare e Notturno. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022) Materiali inediti neldisuidiIn, presentato oggi Fuori Concorso alla Mostra di Venezia 2022.di In, di, che sarà presentato oggi a Venezia 2022, in Selezione Ufficiale Fuori Concorso, e arriverà al cinema dal 4 ottobre con 01 Distribution. Nel 2013, appena eletto,va a Lampedusa. Nel 2021 compie un importantein Medioriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi cheha raccontato in Fuocoammare e Notturno. ...

