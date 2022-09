Haaland: il PSG era solo la quarta scelta (Di lunedì 5 settembre 2022) Erling Haaland fa impazzire il Manchester City, prima scelta del norvegese ma non l'unica: come rivela El Chiringuito, la seconda opzione... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Erlingfa impazzire il Manchester City, primadel norvegese ma non l'unica: come rivela El Chiringuito, la seconda opzione...

sportli26181512 : Haaland: il PSG era solo la quarta scelta: Erling Haaland fa impazzire il Manchester City, prima scelta del norvege… - AApache10 : @dariopelle3 Ma che protetto..alla sua età Verratti era titolare del Psg ..ma smettiamola di dire che sono giovani… - AndreaPintore5 : @SeasonJuvAhead @LuigiPortioli @My7th2 @MimmoCelsi @calanalisi @Collimasoni Ma perché Guardiola ha lasciato Haaland… - ZonaBianconeri : RT @simonegianc: Scusate #Vlahovic per quale motivo non ha giocato oggi? Scelta tecnica? Riposo in vista del #PSG ? In quest’ultimo caso,… - simonegianc : Scusate #Vlahovic per quale motivo non ha giocato oggi? Scelta tecnica? Riposo in vista del #PSG ? In quest’ultim… -