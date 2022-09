Grave lutto per Emma Marrone, si è spento il papà Rosario (Di lunedì 5 settembre 2022) Grave lutto per Emma Marrone, si è spento improvvisamente il papà Rosario. A dare l’annuncio sui social è stato il Comune di Aradeo A dare l’annuncio della morte improvvisa del padre di Emma Marrone è stato il Comune di Aradeo con un annuncio postato sulla propria pagina facebook, Rosario Marrone è scomparso all’improvviso all’età di 66 anni nella tarda serata di ieri, domenica, 4 settembre. Il messaggio del comune di Aradeo recita: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022)per, si èimprovvisamente il. A dare l’annuncio sui social è stato il Comune di Aradeo A dare l’annuncio della morte improvvisa del padre diè stato il Comune di Aradeo con un annuncio postato sulla propria pagina facebook,è scomparso all’improvviso all’età di 66 anni nella tarda serata di ieri, domenica, 4 settembre. Il messaggio del comune di Aradeo recita: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro. Ricordiamoper il suo impegno nella nostra ...

361_magazine : Grave lutto per Emma Marrone, si è spento il papà Rosario - infoitinterno : Lutto nel Vibonese, muore una bimba per una grave malattia - ZonaBianconeri : RT @CalcioWeb: Grave lutto in casa #Juventus: è morto Cesare #Pompilio, tifoso bianconero e storico opinionista tv - CalcioWeb : Grave lutto in casa #Juventus: è morto Cesare #Pompilio, tifoso bianconero e storico opinionista tv -