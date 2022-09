Fedele contro Sarri: “Volò dal Chelsea già a gennaio. De Laurentiis-Ancelotti? Tutto falso” (Di lunedì 5 settembre 2022) Napoli si parla tanto delle ultime parole di Maurizio Sarri sul rapporto con Aurelio De Laurentiis. Al termine della sconfitta della Lazio, in conferenza stampa, il tecnico di Figline si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Sky Sport, rivelando un retroscena sulla fine di ogni trattativa di rinnovo: “Di Napoli ho dei bellissimi ricordi, ma anche alcuni bruttissimi. Il presidente prese Carlo Ancelotti senza dirmi nulla. C’era un contratto, il mio, ancora valido ed Ancelotti fu presentato come nuovo allenatore ancora prima che, appunto, mi scadesse il contratto. Se ho mai chiarito con De Laurentiis? Con Aurelio non ci parlo perché, alla fine, lui ha sempre ragione…”. Enrico Fedele, nel corso di Marte Sport Live, nega Tutto e dà un’altra versione: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Napoli si parla tanto delle ultime parole di Mauriziosul rapporto con Aurelio De. Al termine della sconfitta della Lazio, in conferenza stampa, il tecnico di Figline si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Sky Sport, rivelando un retroscena sulla fine di ogni trattativa di rinnovo: “Di Napoli ho dei bellissimi ricordi, ma anche alcuni bruttissimi. Il presidente prese Carlosenza dirmi nulla. C’era un contratto, il mio, ancora valido edfu presentato come nuovo allenatore ancora prima che, appunto, mi scadesse il contratto. Se ho mai chiarito con De? Con Aurelio non ci parlo perché, alla fine, lui ha sempre ragione…”. Enrico, nel corso di Marte Sport Live, negae dà un’altra versione: ...

