Eliza Fletcher, l’ereditiera rapita mentre faceva jogging: arrestato un 38enne, corsa contro il tempo per trovare la donna (Di lunedì 5 settembre 2022) È giallo sulla scomparsa di Eliza Fletcher, ereditiera americana di 34 anni, rapita mentre faceva jogging all’alba di venerdì 2 settembre a Memphis, in Tennessee, negli Stati Uniti. Erano circa le 4.30 del mattino e la donna stava correndo come al suo solito nel parco intorno al campus universitario locale quando un uomo le si è avvicinato: tra i due è nata una colluttazione, quindi lui è riuscito a immobilizzarla e l’ha costretta a salire su un Suv. Il suo telefono è stato ritrovato distrutto davanti ad una residenza universitaria, assieme alla bottiglia d’acqua che Eliza portava sempre con sé. Dopo aver identificato la vettura utilizzata per il rapimento, la polizia ha arrestato domenica Cleotha Abston, un afroamericano di 38 anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) È giallo sulla scomparsa di, ereditiera americana di 34 anni,all’alba di venerdì 2 settembre a Memphis, in Tennessee, negli Stati Uniti. Erano circa le 4.30 del mattino e lastava correndo come al suo solito nel parco intorno al campus universitario locale quando un uomo le si è avvicinato: tra i due è nata una colluttazione, quindi lui è riuscito a immobilizzarla e l’ha costretta a salire su un Suv. Il suo telefono è stato ritrovato distrutto davanti ad una residenza universitaria, assieme alla bottiglia d’acqua cheportava sempre con sé. Dopo aver identificato la vettura utilizzata per il rapimento, la polizia hadomenica Cleotha Abston, un afroamericano di 38 anni, ...

