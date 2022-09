Claudio Baglioni torna in concerto al San Carlo Altre due date in Campania

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il successo di “Dodici Note Solo”,da novembre tornerà dal vivo con nuovelive nei teatri lirici e di tradizione d’Italia. Il 7 novembre, alle ore 21, si esibirà al Teatro Sandi Napoli. Dopo il grande successo della scorsa primavera, il grande cantautore italianonella città partenopea ancora una volta ospite del Massimo Lirico napoletano. I biglietti per assistere allo spettacolo saranno in vendita da martedì 6 settembre sulle piattaforme online Ticketone e Vivaticket, a partire dalle ore 16,00. Queste le: 8 novembre Salerno, 9 novembre Cosenza, 11 novembre Catanzaro, 12 novembre Reggio Calabria, 14 novembre Palermo, 15 novembre Messina, 16 novembre Catania, 18 novembre Agrigento, ...

MESSINA. Dopo il grandissimo successo di “DODICI NOTE SOLO”, Claudio Baglioni da novembre tornerà dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. “DODICI NOTE SOLO BI ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...