Cittadella, Pavan: "Non abbiamo niente da imparare dall'Ascoli" (Di lunedì 5 settembre 2022) Son passate quasi 48 ore dal match tra Cittadella e Ascoli, ma le polemiche continuano a non placarsi dopo la prima accusa di Bucchi – che aveva dichiarato di essere stato aggredito dal tecnico dei veneti Gorini e dal dirigente Marchetti -, e le pronta risposte dei diretti interessati. Oggi tocca a Nicola Pavan, centrocampista del Cittadella, attraverso le pagine de Il Mattino di Padova: "È stata una partita intensa sul piano fisico, ma in campo non particolarmente scorretta. Tutto è stato esasperato da quanto accaduto all'intervallo, ma io ero lì in mezzo e posso dirvi che di aggressioni non ne ho viste, solo normali discussioni, come quelle che ci sono a ogni partita. Bucchi ha perso le staffe ed è andato in escandescenze. E comunque ci sono le immagini dei video a testimoniare che non si è andati oltre alle parole e che il più ...

