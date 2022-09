Ciclismo, Mondiali 2022: non sarà al via Tom Pidcock. “Mentalmente non potevo farcela” (Di lunedì 5 settembre 2022) Fino a qualche settimana fa c’era addirittura il sogno di una clamorosa tripletta. La condizione, fisica e psicologica, però non ha retto. Thomas Pidcock non sarà al via dei Mondiali di Ciclismo su strada a Wollongong: la stella britannica ha preferito dare forfait per la manifestazione iridata. Stagione lunghissima per l’uomo della Ineos Grenadiers, che sin da inizio 2022 è stato impegnatissimo nel ciclocross dove si è aggiudicato il Mondiale. Ha tentato il bis qualche giorno fa a Les Gets nella mountain bike, non riuscendoci. Le sue parole a Cyclingnews: “Mi sono tirato fuori. Mentalmente, non potevo farcela a preparare i Mondiali. All’inizio di questo mese sognavo di conquistare il titolo mondiale nella MTB, ma non è successo. Poi ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Fino a qualche settimana fa c’era addirittura il sogno di una clamorosa tripletta. La condizione, fisica e psicologica, però non ha retto. Thomasnonal via deidisu strada a Wollongong: la stella britannica ha preferito dare forfait per la manifestazione iridata. Stagione lunghissima per l’uomo della Ineos Grenadiers, che sin da inizioè stato impegnatissimo nel ciclocross dove si è aggiudicato il Mondiale. Ha tentato il bis qualche giorno fa a Les Gets nella mountain bike, non riuscendoci. Le sue parole a Cyclingnews: “Mi sono tirato fuori., nona preparare i. All’inizio di questo mese sognavo di conquistare il titolo mondiale nella MTB, ma non è successo. Poi ...

