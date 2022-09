Ci sono grandi ciclisti anche nelle micro nazioni

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 settembre 2022) Victor Langellotti è una delle storie più belle del ciclismo di questa estate. Prima di ritirarsi nel corso dell'ottava tappa di questa Vuelta a España per una frattura alla clavicola, è stato la maglia a pois della corsa spagnola, conquistata nella quinta tappa tra Irun e Bilbao. Un’occasione che gli ha permesso di condividere la storia della sua vita, un successo non legato solo al ciclismo, che lo ha visto affrontare e superare una dipendenza sempre più diffusa, quella da videogiochi. Facciamo un passo indietro. Il ciclismo è pane quotidiano in casa Langellotti, nonostante le strade di casa siano tra le meno indicate per pedalare in sicurezza. Langellotti, infatti, nasce e cresce nel Principato di Montecarlo, riuscendo a emergere nel complicato mondo del ciclismo internazionale fin da juniores. In realtà, dal 2018 al 2019, gareggia in poche gare, complice ...