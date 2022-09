‘Cara Giorgia Meloni’, la video lettera di Luca Trapanese e Alba per parlare di adozioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Con un video su TikTok Luca Trapanese, autore di Nata per te (2018) e Le nostre imperfezioni (2021), ha pubblicato una lettera aperta a Giorgia Meloni, in cui la invita a fare una chiacchierata con lui a proposito di adozioni. Trapanese spiega nel video che ha adottato sua figlia Alba Trapanese 5 anni fa, quando lei aveva solo 27 giorni di vita, e che ha potuto farlo da genitore single solo perché la bimba ha la sindrome di Down. In Italia, infatti, per un genitore single è possibile adottare solo bambini affetti da disabilità. “Sono certo che al nostro tavolo mi diresti che si tratta di un’enorme assurdità… perché è un’idiozia che per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022) Con unsu TikTok, autore di Nata per te (2018) e Le nostre imperfezioni (2021), ha pubblicato unaaperta aMeloni, in cui la invita a fare una chiacchierata con lui a proposito dispiega nelche ha adottato sua figlia5 anni fa, quando lei aveva solo 27 giorni di vita, e che ha potuto farlo da genitore single solo perché la bimba ha la sindrome di Down. In Italia, infatti, per un genitore single è possibile adottare solo bambini affetti da disabilità. “Sono certo che al nostro tavolo mi diresti che si tratta di un’enorme assurdità… perché è un’idiozia che per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano ...

