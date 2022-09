Attacco hacker Asl di Torino, dopo due settimane si procede ancora con il cartaceo (Di lunedì 5 settembre 2022) A dodici giorni dall’Attacco hacker Asl di Torino i medici devono procedere ancora utilizzando cartelline cartacee. Il sistema digitale del pronto soccorso è stato messo fuori uso in data 26 agosto e, tutt’ora, non è stato ripristinato. Tutto ciò che era digital e a portata di touch non lo è più, col risultato che la consultazione di referti, i ricoveri, i laboratori – quasi ogni ambito, in sostanza – è stato colpito e chi ci lavora deve trovare un modo analogico di fare le cose. LEGGI ANCHE >>> Attacco hacker ASL di Torino: quali servizi vengono mantenuti e quali sospesi? Attacco hacker Asl Torino, risultati esami comunicati su foglietti Quasi due settimane non sono bastate ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022) A dodici giorni dall’Asl dii medici devonoreutilizzando cartelline cartacee. Il sistema digitale del pronto soccorso è stato messo fuori uso in data 26 agosto e, tutt’ora, non è stato ripristinato. Tutto ciò che era digital e a portata di touch non lo è più, col risultato che la consultazione di referti, i ricoveri, i laboratori – quasi ogni ambito, in sostanza – è stato colpito e chi ci lavora deve trovare un modo analogico di fare le cose. LEGGI ANCHE >>>ASL di: quali servizi vengono mantenuti e quali sospesi?Asl, risultati esami comunicati su foglietti Quasi duenon sono bastate ...

