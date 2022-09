WWE: Programmato uno steel cage match con in palio lo US Title per la prossima puntata di Raw (Di domenica 4 settembre 2022) La WWE ha archiviato Clash at The Castle, l’evento in terra europea ha riscosso un buon successo e diversi incontri hanno catturato l’attenzione dei fan regalando qualche sorpresa. Quasi tutti i titoli sono stati difesi a Cardiff, tranne quello degli Stati Uniti, ma Bobby Lashley non dovrà stare tanto tempo senza mettere in palio la cintura, lui che è un fighting champion già domani notte dovrà difendere il proprio titolo all’interno della gabbia. Nessuna interferenza Si preannuncia una puntata di Raw scoppiettante quella post Clash at The Castle, come vi abbiamo riportato sono molteplici le voci che danno imminente il ritorno di Brawn Strowman e adesso si aggiunge questo match per il titolo degli Stati Uniti. Tutto nasce da una sfida lanciata sui social da The Miz, il quale già lo scorso lunedì ha combattuto contro ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 4 settembre 2022) La WWE ha archiviato Clash at The Castle, l’evento in terra europea ha riscosso un buon successo e diversi incontri hanno catturato l’attenzione dei fan regalando qualche sorpresa. Quasi tutti i titoli sono stati difesi a Cardiff, tranne quello degli Stati Uniti, ma Bobby Lashley non dovrà stare tanto tempo senza mettere inla cintura, lui che è un fighting champion già domani notte dovrà difendere il proprio titolo all’interno della gabbia. Nessuna interferenza Si preannuncia unadi Raw scoppiettante quella post Clash at The Castle, come vi abbiamo riportato sono molteplici le voci che danno imminente il ritorno di Brawn Strowman e adesso si aggiunge questoper il titolo degli Stati Uniti. Tutto nasce da una sfida lanciata sui social da The Miz, il quale già lo scorso lunedì ha combattuto contro ...

