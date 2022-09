VIDEO Musetti-Ivashka 1-3 | US Open 2022 | highlights e sintesi Finisce la corsa del toscano

(Di domenica 4 settembre 2022) Lorenzoesce di scena al terzo turno degli US. Ad eliminarlo è il bielorusso di Ilya, che ci mette quattro set (6-4 3-6 6-2 6-3) per arrivare agli ottavi di finale, un risultato che, nonostante non sia testa di serie, era stato pronosticato da più d’uno alla vigilia per condizione e adattabilità alla superficie. Al classe 2002 di Carrara resta un torneo che può indubbiamente considerare buono, visto il successo sul belga David Goffin con annessa rimonta in cinque set e la capacità di venire a capo di un giocatore non particolarmente noto, ma insidioso, quale il qualificato olandese Gijs Brouwer. US, un Lorenzonervoso e snaturato va ko con Ilya, invece, attende il vincitore ...

Buona anche la seconda per Lorenzo. Il tennista toscano si è qualificato per la prima volta in carriera al terzo turno dello US Open dopo aver sconfitto in quattro set l'olandese Gijs Brouwer con il punteggio di 6 - 7 6 - 3 6 - ...DIRETTA US OPEN 2022/ Berrettini Jarry (3 - 0)streaming tv: Matteo al 2° turno! US OPEN 2022:...positiva anche per l'Italia visto che della categoria fanno parte Jannik Sinner e Lorenzo. ... US Open - Musetti-Brouwer 6-7 6-3 6-4 6-2, gli highlights - Tennis video Us Open Terzo turno Berrettini (13) b. Murray 64 64 67 (1) 63 Sinner (11) c. Nakashima Musetti (26) c. Ivashka Ottavi Berrettini (13) c. Davidovich F. Unico italiano in campo nel venerdì di New York, ...L'Italia sogna un tris da record. Se Jannik Sinner e Lorenzo Musetti raggiungeranno Matteo Berrettini, per la prima volta nell'intera storia dello ...