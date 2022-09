sportli26181512 : Verona, le pagelle di CM: Lasagna ancora insufficiente. Doig il migliore: Verona-Sampdoria 2-1 Montipò 6: si impegn… - sportli26181512 : Sampdoria, le pagelle di CM: Audero il migliore. Per Giampaolo serviva più coraggio: Verona-Sampdoria 2-1 Audero 7:… - SampNews24 : Pagelle #VeronaSampdoria: #Audero sfortunato, #Caputo mago. Difesa horror - sportface2016 : #VeronaSampdoria, il tabellino: ecco i voti - Lucaucce : #Pagelle #HellasVerona-#Sampdoria: #Ferrari sbaglia,# Sabiri è irriconoscibile... -

Calcio News 24

Dopo l'ottima stagione al Torino Mandragora è il rinforzo che serviva al centrocampo, mentre dalè sbarcato Barak sulla trequarti. In attacco Vincenzo Italiano ha deciso di puntare tutto su ...: 5 Ha perso i tre attaccanti dell'anno scorso, tre uomini da 45 gol totali. Sono si arrivati Henry, Djuric e Piccoli, ma sicuramente la qualità della squadra è calata notevolmente. Un ... Pagelle Verona Sampdoria: TOP e FLOP del match - VOTI Pagelle Hellas Verona-Sampdoria: Ferrari sbaglia tanto, Colley anche. Davanti Sabiri è irriconoscibile e chi entra dalla panchina non ...Pagelle Verona-Sampdoria 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023. Migliore e peggiore in campo in ottica fantacalcio: voti e tabellino ...