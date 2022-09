Un 14enne italiano è morto in un incidente in montagna in Svizzera (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Un 14enne della provincia di Varese è morto e altri due ragazzi sono rimasti feriti gravemente in un incidente di montagna avvenuto in Svizzera oggi poco prima delle 12 a Ghirone, territorio del comune di Blenio. Stando a quanto accertato dalla polizia cantonale, il ragazzo stava effettuando un'escursione in zona capanna Scaletta in compagnia di una comitiva quando, per cause ancora da stabilire, è caduto per circa 100 metri mentre camminava sul sentiero. Nella caduta, ha travolto un altro 14enne, anche lui residente nella provincia di Varese e componente dello stesso gruppo. Un terzo giovane di 14 anni, svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, che non faceva parte della comitiva, si è attivato per soccorrere i due coetanei ma è precipitato anche lui. Il 14enne ... Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Undella provincia di Varese èe altri due ragazzi sono rimasti feriti gravemente in undiavvenuto inoggi poco prima delle 12 a Ghirone, territorio del comune di Blenio. Stando a quanto accertato dalla polizia cantonale, il ragazzo stava effettuando un'escursione in zona capanna Scaletta in compagnia di una comitiva quando, per cause ancora da stabilire, è caduto per circa 100 metri mentre camminava sul sentiero. Nella caduta, ha travolto un altro, anche lui residente nella provincia di Varese e componente dello stesso gruppo. Un terzo giovane di 14 anni, svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, che non faceva parte della comitiva, si è attivato per soccorrere i due coetanei ma è precipitato anche lui. Il...

