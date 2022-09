Spari in pieno centro a Napoli: le persone fuggono terrorizzate da un bar | VIDEO (Di domenica 4 settembre 2022) Spari in pieno centro a Napoli: panico fuori da un bar VIDEO Attimi di terrore a Napoli dove, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto, sono stati esplosi in aria alcuni colpi di pistola, che hanno terrorizzato i clienti di un bar. La vicenda, raccontata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha postato il VIDEO sul suo profilo Facebook, è avvenuta in piazza Trieste e Trento, a pochi passi da piazza del Plebiscito. “Una persona in sella ad uno scooter, transitando, ha esploso diversi colpi di pistola – scrive Borrelli – Attimi di terrore, all’esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli Spari. Un fuggi fuggi generale, come dimostra un VIDEO choc che ci ... Leggi su tpi (Di domenica 4 settembre 2022)in: panico fuori da un barAttimi di terrore adove, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto, sono stati esplosi in aria alcuni colpi di pistola, che hanno terrorizzato i clienti di un bar. La vicenda, raccontata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha postato ilsul suo profilo Facebook, è avvenuta in piazza Trieste e Trento, a pochi passi da piazza del Plebiscito. “Una persona in sella ad uno scooter, transitando, ha esploso diversi colpi di pistola – scrive Borrelli – Attimi di terrore, all’esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli. Un fuggi fuggi generale, come dimostra unchoc che ci ...

