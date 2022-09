Serie A, Mihajlovic ringrazia Arnautovic: 2 - 2 tra Spezia e Bologna (Di domenica 4 settembre 2022) LA Spezia - Pari e spettacolo al Picco tra Spezia e Bologna . Finisce 2 - 2, con Sinisa Mijhalovic che ringrazia Arnautovic per l'ennesima prestazione da top player in questo avvio di campionato. L'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 settembre 2022) LA- Pari e spettacolo al Picco tra. Finisce 2 - 2, con Sinisa Mijhalovic cheper l'ennesima prestazione da top player in questo avvio di campionato. L'...

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Gotti e #Mihajlovic per #Spezia-#Bologna - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Serie A, Spezia-Bologna 2-2: una doppietta di Arnautovic salva Mihajlovic - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: primo punto per la Cremonese, altro pari per Mihajlovic: Si riporta di seguito l… - sportli26181512 : #SerieA, Mihajlovic ringrazia Arnautovic: 2-2 tra #Spezia e #Bologna: Una doppietta dell'attaccante austriaco al 6'… - TUTTOJUVE_COM : Serie A, Spezia-Bologna 2-2: una doppietta di Arnautovic salva Mihajlovic -